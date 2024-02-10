رئيس منظمة الصحة العالمية طالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بـ"وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وشارك أدهانوم غيبريسوس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا مرفقا بفيديو لمدير مستشفى العودة محمد صالحة، يتحدث عن ما حل بالمستشفى عقب الاستهداف الإسرائيلي، وكتب: "الواقع المرير للمرضى والعاملين الصحيين في شمال غزة.. نحن بحاجة إلى وصول آمن ومستدام وواسع النطاق للوصول إلى الناس في جميع أنحاء القطاع".
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ127، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، مع تزايد احتمال شن القوات الإسرائيلية عملية برية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تأوي أكثر من مليون نازح بالإضافة إلى السكان، ما ينذر بكارثة إنسانية جديدة.
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