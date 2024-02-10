انت الان تتابع خبر مستوى لم تصله منذ 12 سنة.. أرقام تفصيلية عن الصادرات الأمريكية إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع قيمة صادرات الولايات المتحدة الامريكية من الطائرات واجزاء الطائرات والمواد الاحتياطية الخاصة بها، اذ بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة الى العراق من هذه السلع ما قيمته 815 مليون دولار بعد ان كانت في 2022 بقيمة 47 مليون دولار، بحسب رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والإستشارات الاقتصادية منار العبيدي.كما ارتفعت قيمة صادرات الولايات المتحدة الامريكية من السيارات واجزائها وموادها الاحتياطية لتبلغ 361 مليون دولار بعد ان كانت في 2022 بقيمة 117 مليون دولار امريكي وارتفعت صادرات الولايات المتحدة الامريكية من الاجهزة الميكانيكية ومحطات الطاقة الكهربائية وملحقاتها والمواد الاحتياطية الخاصة بها لتبلغ قيمتها 266 مليون دولار بعد ان كانت في 2022 195 مليون دولار امريكي فقط.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة الامريكية من حبوب الحنطة لتبلغ في 2023 بقيمة 248 مليون دولار بعد ان كانت في 2022 بقيمة 110 مليون دولار وارتفعت قيمة اللحوم المصدرة الى العراق لتبلغ قيمتها 39 مليون دولار بعد ان كانت قيمتها في 2022 10.7 مليون دولار امريكي، وفقا للعبيدي.

بالمقابل، انخفضت قيمة صادرات العراق الى الولايات المتحدة الامريكية لتبلغ قيمتها في 2023 8.5 مليار دولار امريكي، بينما كانت قيمة صادرات العراق الى الولايات المتحدة الامريكية في 2022 بقيمة 10 مليار دولار امريكي وهذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط في 2023 مقارنة مع 2022.

وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الامريكية الى العراق الا ان قيمة التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في 2023 انخفضت عن 2022 نتيجة تراجع اسعار النفط ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 10.7 مليار دولار بعد ان كان في 2022 بقيمة 10.9 مليار دولار امريكي.

يذكر ان اعلى قيمة لحجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق بلغ في 2008 حيث كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في حينها 24 مليار دولار وتراجع حجم التبادل مع انحسار كميات النفط المصدرة الى الولايات المتحدة الامريكية

وبذلك تحتل الولايات المتحدة الامريكية الشريك التجاري السادس للعراق بعد كل من الامارات العربية المتحدة والصين وتركيا وإيران والهند، بحسب العبيدي.

