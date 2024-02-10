شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يبدأ اليوم زياراته للمؤسسات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ خالد البلشى، نقيب الصحفيين، اليوم السبت، زياراته للمؤسسات الصحفية، بزيارة مؤسسة أخبار اليوم وجريدة الأخبار، مضيفا:"وفي نفس اليوم أزور صحيفتي الدستور والوطن بعد الساعة الثانية ".

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعلن من قبل عزمه عن بدء جولة بداية من الأسبوع القادم، على جميع المؤسسات الصحفية، في ذكرى مرور عام على بداية الحملة الانتخابية للترشح لمقعد النقيب في فبراير الماضي.

وأشار البلشى الى أنه بداية من الأسبوع القادم سيقوم بجولته على جميع المؤسسات الصحفية لتقديم كشف حساب عن عام مضى، والاستماع لملاحظات الصحفيين حول أداء النقيب، ومجلس النقابة، وكذلك أخذ تصور لتطوير الأداء العمل النقابي، وللرد على استفسارات الزملاء فى محاولة لإحياء الهدف من قانون النقابة ،قائلا "هدفنا أن نجتمع معًا كل عام لمناقشة قضايانا، ومشاكلنا وسبل حلها، وأن تكون المتابعة والتقييم سنويًا، وليس فقط مع جمعية الانتخابات، فإذا كان من المتعذر انعقاد الجمعية كل عام، فلماذا لا نسعى إليكم؟، ولماذا لا نخلق سبلًا أخرى لاجتماعنا وتوحدنا؟، ففى اجتماعنا قوتنا".

وأشار خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى أن الجولة ستكون مخصصة أيضًا للاستماع لتصورات الزملاء فى مختلف المؤسسات حول رؤيتهم للمؤتمر العام السادس للنقابة، الذى من المقرر عقده فى مايو القادم، وتصوراتهم للقضايا، التى يجب مناقشتها وتطوير محاور المؤتمر، التى ستدور حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة (ورقية وإلكترونية)، وكذلك اقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها، وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية.