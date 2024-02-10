مقتل شخصان بعد محاولة طائرة صغيرة الهبوط الاضطراري على طريق سريع في ولاية فلوريدا

لقي شخصان حتفهما بعد أن حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على طريق 75 السريع، في جنوب غرب فلوريدا واصطدمت بمركبة وتسببت في توقف حركة المرور.
وقع الحادث أمس الجمعة بالقرب من مخرج طريق باين ريدج في مقاطعة كولير، إلى الشمال مباشرة من حيث يتجه الطريق السريع شرقا نحو فورت لودرديل.
وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها "بومباردييه تشالنجر 600"، وقالت إن "خمسة أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث حوالي الساعة 3:15 مساء الجمعة".
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