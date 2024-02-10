أعلن السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن "تصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية، سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل"، لافتا الى إنه "يمكن إعادة النظر بالقرار، إذا أوقفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.
من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أميركا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه "لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الاميركي باليمن: قرار تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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