7 جرحى في حادث سير على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا

أدى حادث تصادم بين سيارتين صباح اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا إلى إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني ونقلت جريحين إلى مستشفى السان جون في جونية، وقدمت إسعافات أولية لجريح ثالث فيما نقل الصليب الأحمر الجرحى الآخرين.
وتسبب الحادث بزحمة سير على المسلك، عملت عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور ورفع السيارتين من المكان.
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