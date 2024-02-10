الارصاد الجوية: طقس متقلب مع أمطار متفرقة يتحوّل الى مستقّر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "يكون الطقس متقلب محلياً، مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً حتى مساء اليوم السبت حيث يتحوّل الى مستقّر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وسيطرة الرياح الشرقية الجافة والمغبرة يومي الاثنين والثلاثاء ومن المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي ماطر اعتباراً من فجر الاربعاء".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، "غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً شمال البلاد خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، يستقر الطقس تدريجياً من بعد الظهر مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. وغدا قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات".

وذكرت ان "طقس الإثنين غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ألـ٥ درجات مع سيطرة ونشاط للرياح الشرقية الدافئة والجافة وظهور الغبار في الاجواء. والثلاثاء، غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ٤ درجات على الاقل مع رطوبة منخفضة صباحاً ورياح شرقية ناشطة جنوباً مع غبار في الاجواء، ترتفع نسبة الرطوبة مساءً ويتكون الضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة ليلاً خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح أحياناً".