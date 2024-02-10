عبداللهيان اكد خلال لقائه ميقاتي على ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل الى وقف العدوان على غزة

اكد وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على "ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل الى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة والوصول الى حلول عادلة لكل دول المنطقة".

شارك في الاجتماع عن الجانب الايراني السفير في لبنان مجتبى اماني والوفد المرافق ، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.