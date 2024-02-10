اكد وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على "ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل الى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة والوصول الى حلول عادلة لكل دول المنطقة".
شارك في الاجتماع عن الجانب الايراني السفير في لبنان مجتبى اماني والوفد المرافق ، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان اكد خلال لقائه ميقاتي على ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل الى وقف العدوان على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.