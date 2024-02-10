الكرملين: روسيا لا ترى أي رغبة من الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن السلطات الأمريكية تدرك جيدا جميع الرسائل الأساسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن لا توجد حاليا رغبة ولا إرادة سياسية لإجراء مفاوضات من الجانب الأمريكي.

وأضاف بيسكوف، لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت، ردا على سؤال عما إذا كانت مقابلة بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، ستساعد في نقل وجهة نظر موسكو إلى واشنطن: "السلطات الأمريكية تدرك جيدا موقفنا، وهي تدرك جيدا جميع رسائل بوتين الرئيسية".

وتابع "هم يدركون جيداً كيف يتم التعامل مع القضايا المختلفة وما يهتم به بوتين.. هذه ليست مسألة معرفة، بل مسألة رغبة في القيام بشيء للدخول في مسار المفاوضات.. وحتى الآن، لم نر ولم نسجل هذه الرغبة والإرادة السياسية في الولايات المتحدة".



وتم نشر، أمس الجمعة، مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون، وتم تخصيص جزء كبير من المحادثة التي استمرت لساعتين للصراع الأوكراني وعلاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والغرب بشكل عام.