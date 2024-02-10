صحيفة سعودية: لا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الرياض السعودية، أن إقامة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية ولا شيء غير ذلك، لافتة إلى أنها معادلة ممكنة التحقيق ومنطقية للغاية وهى "السلام الشامل والعادل والدائم" مقابل إقامة العلاقات.



وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان (المعادلة) اليوم السبت أن المملكة كانت دائماً وأبداً تحمل القضية الفلسطينية معها في كل المحافل الدولية تنافح عنها وتدعو إلى إيجاد حل لها، لافتة إلى أن موقف المملكة حيال القضية الفلسطينية، لم يتغير أو يتبدل رغم تغير الظروف وتبدلها إقليمياً ودولياً، موضحة أن ذلك الموقف مبني على أسس الحق والعدل والسلام الشامل الدائم الذي يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم بحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان وزارة الخارجية السعودية جاء واضحاً فيما يخص مسار السلام وإقامة العلاقات مع إسرائيل، حيث أن البيان أوضح أن لا علاقات إلا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها التاريخية، وقبل ذلك فإن الحديث عن إقامة العلاقات سيكون دون جدوى.