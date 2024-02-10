الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الثلاثاء المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت أن الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة مع أرمينيا سينعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحديات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا سيتبادلان وجهات النظر حول حالة تنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الجانبين وأولويات الشراكة، فضلاً عن إمكانية التحرك نحو أجندة شراكة أكثر طموحاً بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيبحثان أيضا المسائل المتعلقة بالحوار السياسي والإصلاح والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الهجرة والتنقل وآفاق إطلاق حوار بشأن تحرير التأشيرات، كما سيتبادل المشاركون بعد ذلك وجهات النظر حول المسائل السياسية، بما في ذلك المسائل الإقليمية والسياسة الخارجية والأمنية.

ومن المقرر أن يترأس مجلس الشراكة الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في حين سيترأس الخليج 365 الأرمني وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان.