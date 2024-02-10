جمعت 200 مليون في 40 يومًا.. تفاصيل واقعة البلوجر سلمى الغزاوي ودور البنك المركزي - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل واقعة البلوجر سلمى الغزاوي، المتهمة بالاستيلاء على قرابة 200 مليون جنيه من حوالي 2000 ضحية.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، إن البلوجر سلمى الغزاوي متهمة بالاستيلاء على قرابة ربع مليار جنيه في 40 يومًا فقط.

وأضاف: محتاجين توضيح من البنك المركزي، لما ربع مليار جنيه يتحول لـ5 أفراد في 40 يوم يبقى فيه حاجة غلط، محدش خد باله خالص، ده إحنا لما بنحول 200 ألف بيسألونا عن سبب التحويل، مين المسؤول؟.

وطالب عمرو أديب، البنك المركزي المصري، بإصدار بيان صحفي بشأن الواقعة لتوضيح الأمر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يفضل إصدار بيانات حول الأحداث المتشابهة.

وكشفت إحدى ضحايا البلوجر سلمى الغزاوي، تفاصيل تعرضها للنصب من بلوجر، مشيرة إلى أن عملية النصب كلها تمت في 40 يومًا.

وأضافت الضحية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "صاحبة واقعة النصب هي مش بلوجر، واستغلت أسماء مشاهير لتتفيذ عملية النصب، وتم تنفيذ عملية نصب وصلت إلى 200 مليون جنيه وليس مليار جنيه".

وتابعت: النصابة بتاخد كوبون بفلوس، وبعد فترة المفروض ترده، بما يعرف بالحرق، وفي ناس تضررت بشدة من عملية النصب وخسرت فلوسها.