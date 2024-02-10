علق الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، الفرد الرياشي، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت فيما خص استمرار إيران في دعم المقاومة، متسائلا :"ماذا لو كان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قال سندعم القوات اللبنانية أو وزير الخارجية السعودي فيصل فيصل بن فرحان قال ندعم اشرف ريفي، ما الذي كان سيحصل؟".

كانت هذه تفاصيل خبر الفرد الرياشي حول تصريح عبداللهيان باستمرار دعم المقاومة: ماذا لو اعلن بلينكن دعم القوات اللبنانية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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