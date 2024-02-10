معلومات تتحدث عن غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا باقليم الخروب

افادت معلومات صحافية عن "غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا"، مشيرة الى "تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية في المنطقة".

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