بيسكوف: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات يوميا

اعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات يوميا من جانب الهاكرز، لكن المختصين الروس يضمنون حمايته باستمرار".

واوضح انني "لا أعرف ما إذا كانت هناك أي هجمات غير عادية. ولكن يتم تنفيذ عشرات الهجمات على موقع الكرملين كل يوم. كل يوم خلال عام كامل. هناك هجمات DDoS قوية، وهجمات تهدف إلى السيطرة على الموقع"، مؤكدا أن "الهيئات الروسية المختصة ذات العلاقة، تعمل باستمرار لحماية هذا المورد".

وأكد بيسكوف أنه "على مدى عامين، لم يتخل خصوم روسيا عن محاولات "إحداث فجوة" في منظوماتها المعلوماتية وأنظمتها الأخرى، وهم يفعلون ذلك بكل قوتهم".