بعد مقتل الطفلة هند.. حماس: هذه الجريمة ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - الطفلة هند.. طالبت حركة حماس، المؤسسات الأممية والحقوقية بتوثيق جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفلة هند رجب، مؤكدة أن هذه الجريمة ستبقى في الذاكرة الفلسطينية.

وأعلنت حماس في بيان لها: تكشفت صباح اليوم معالم الجريمة التي حلت بالطفلة هند رجب، ذات الستة أعوام وأختها ليان واثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما، فاستشهدا إضافة إلى الطفلتين، بنيران جيش الاحتلال النازي الذي قتلهم بشكل متعمد وبدم بارد في مدينة غزة.

ودعت حماس، المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروعة كواحدة من مئات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في قطاع غزة، لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين على جرائمهم بالقتل المباشر للأطفال والمدنيين العزل.

وقالت حماس، إن هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم البشعة بحق أطفالنا وأهلنا في غزة، ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ذوي الطفلة هند عثروا صباح اليوم السبت،على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات القوات الإسرائيلية في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث قتل على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

وأصدر الهلال الأحمر الفلسطيني بيانا قال فيه إنه تم "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بعد تعرضها للقصف في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوما".