شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: "بايدن " يحاول كسب بطولة وهمية قبل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مجرد "إدعاءات" تستهدف تبييض وجهه قبل الانتخابات الأمريكية، خاصة وأن هذه الحرب نالت كثيرا من فرصه الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اندلاع الحرب إلى فتح معبر رفح دون قيد أو شرط من أجل دخول المساعدات، وخصص مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من دول العالم.

وقال "محسب " لـ ”الخليج 365”، إن" بايدن" يحاول كسب بطولة وهمية بأنه صاحب الدور في قضية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، رغم أن الجميع يعلم الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، من خلال تحريك حاملة الطائرات الأمريكية وسفن حربية ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، لتوفير المعدات والذخائر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، متسائلا:" بأي وجه اليوم يحاول بايدن التنصل من المسئولية التاريخية؟!.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر عملت على مدار الشهور الماضية على حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل توفير مسار أمن لدخول المساعدات، والتوقف عن محاولات عرقلة دخول المساعدات عبر التعنت في الإجراءات لتخفيف معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون أوضاع إنسانية شديدة السوء، مشيرا إلى أن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعباً ، كما استقبلت مصر المئات من المصابين من أهالى القطاع لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ كونها القضية المركزية للدولة المصرية، فمصر كانت أول من تصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.