الخارجية السعودية: ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية برفح

اشارت الخارجية السعودية، في بيان، الى ان "السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام رفح بغزة"، مشيرة الى ان "رفح تمثل الملاذ الأخير لمئات الآلاف الذين أجبروا على النزوح".

وأكدت "الرفض القاطع لترحيل الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة"، مشددة على "ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية".