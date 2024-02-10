اشارت الخارجية السعودية، في بيان، الى ان "السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام رفح بغزة"، مشيرة الى ان "رفح تمثل الملاذ الأخير لمئات الآلاف الذين أجبروا على النزوح".
وأكدت "الرفض القاطع لترحيل الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة"، مشددة على "ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية: ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية برفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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