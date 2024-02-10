إذاعة الجيش الإسرائيلي: هدف الهجوم في جدرا هو مسؤول في حركة حماس بلبنان

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هدف الهجوم في جدرا قرب صيدا هو مسؤول في حركة حماس في لبنان".

وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط 3 شهداء وجرحى باستهداف السيارة في بلدة جدرا في اقليم الخروب.