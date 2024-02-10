اشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال، جورج بوشكيان بعد جلسة مجلس الوزراء، الى ان "لدي خبر سيفرح كل لبنان، انتظرناه منذ زمن طويل، واثني في هذا الاطار على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل ووزيرة التنمية الادارية، والمشروع هو الامضاء الإلكتروني، وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم أساسي في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان. وازف للبنانيين بأنه تم في مجلس الوزراء اعتماد الأمضاء الالكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للانطلاق لمرحلة الإصلاحات".
واوضح أن "الاطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الاعتماد اللبناني الذي سيدير المشروع، ولقد وضعت وزارة العدل القوانين. وان شاء الله نكمل في الجلسة الثانية تعيين المؤسسة العامة الضرورية، والتي ستكون المحرك الأساسي للامضاء الالكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الإطار القانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان بعد جلسة الحكومة: تم اعتماد الامضاء الالكتروني وهذا أساسي في الخطة الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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