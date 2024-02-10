شرف الدين: تم تكليفي بمتابعة ملف النازحين والبدء بتسيير قوافل العودة

اشار وزير المهجرين عصام شرف الدين، بعد جلسة مجلس الوزراء، الى ان "من خارج جدول الاعمال، طرحنا موضوع اعادة تفعيل ملف النازحين السوريين، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وامنية وتربوية، وتم تكليفي متابعة هذا الملف، والبدء بتسيير قوافل العودة. الجو ملائم وعقدنا اجتماعات مثمرة وابجابية مع الجهات المعنية، ولا سيما الوزيرة الجديدة للادارة المحلية في سوريا، وهم ملتزمون بورقة التفاهم".

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