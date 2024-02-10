انت الان تتابع خبر بالأرقام.. إنتاج تحالف أوبك+ ينخفض رغم تجاوز العراق و6 دول الحصص المقررة والان مع التفاصيل





ويُعد إنتاج الشهر الماضي أول اختبار حقيقي للتخفيضات المقررة للعام الجاري، مع بدء سريان حصص الخفض الجديدة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول نهاية العام. بغداد - ياسين صفوان - وكان التحالف قد أقر في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استمرار سياسة خفض الإنتاج، التي سبق أن أعلنها في اجتماع يونيو/حزيران من العام ذاته، لكن الاجتماع الأخير شهد إعلان 7 دول تخفيضات طوعية للإنتاج في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى خفض للصادرات من قبل روسيا.ويُعد إنتاج الشهر الماضي أول اختبار حقيقي للتخفيضات المقررة للعام الجاري، مع بدء سريان حصص الخفض الجديدة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول نهاية العام. إنتاج يناير

بلغ إجمالي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ الشهر الماضي 340 ألف برميل يوميًا، ورغم أن الانخفاض كان قياسيًا مقارنة بالأشهر الـ6 الأخيرة فإنه ما زال أقل من مستهدف تخفيضات الربع الأول من 2024، المقدر بنحو 700 ألف برميل يوميًا. وأسهمت منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك) بالحصة الأكبر من معدل خفض الإنتاج، إذ انخفض إنتاج 12 دولة عضوة في المنظمة بما يصل إلى 310 آلاف برميل يوميًا، بإجمالي إنتاج قدره 26.49 مليون برميل يوميًا.



وكانت حصة خفض دول التحالف الـ10 من خارج المنظمة مقدرة بنحو 30 ألف برميل يوميًا، بإجمالي إنتاج 14.72 مليون برميل يوميًا، وفق مسح أجرته بلاتس، ونُشرت نتائجه في موقع ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). وطرأت عوامل عدة خلال الشهر الماضي أثرت في حجم الإنتاج، من بينها: التخفيضات الطوعية من قبل بعض الأعضاء خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى إغلاق حقل شرارة -الأكبر في ليبيا- لمدة 18 يومًا، ما دفع إلى إحراز طرابلس أكبر حصة انخفاض خلال الشهر. وحافظت السعودية -أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك- على خطتها لخفض الإنتاج طوعيًا بمعدل مليون برميل منذ يوليو/تموز 2023، عند أقل من 10 ملايين برميل يوميًا. إنتاج دول أوبك

تجاوزت 7 دول أعضاء بتحالف أوبك+ حصص الإنتاج المقررة بعد التخفيضات، 4 منها أعضاء في أوبك (العراق، والكويت، والإمارات، والغابون)، و3 من خارج المنظمة (قازاخستان، وسلطنة عمان، وجنوب السودان). وكان العراق ملتزمًا بحصة إنتاج قدرها 4 آلاف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، غير أنه أنتج 4.270 ألف برميل في يناير/كانون الثاني. وبذلك ظل إنتاجه متجاوزًا الخفض المستهدف بمقدار 270 ألف برميل يوميًا، رغم خفضه 80 ألف برميل يوميًا مقارنة بإنتاج ديسمبر/كانون الأول 2023.

