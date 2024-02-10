"الهجرة" تكشف حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج وموقف أزمة جوازات الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مدار أسبوع كامل، نشاطا موسعا للوزيرة، السفيرة سها جندي، ما بين لقاءات وندوات وزيارات.

واستعرضت وزارة الهجرة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، نشاط الوزيرة خلال الأسبوع، على النحو التالي:

1- تلقت وزارة الهجرة عددًا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وعلى الفور استجابت وزارة الهجرة سريعا وتواصلت مع وزارة الداخلية، والتي بدورها وافقت فورا على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في الكويت.

2- في إطار ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، صرحت السفيرة سها جندي، ردًا على مقترح مشابه، بأن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، مؤكدة: "التحويلات ملك المصريين بالخارج"، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

3- شهدت السفيرة سها جندي، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية، للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة 4 سنوات، وذلك بتسليم 200 طالب من المتفوقين منحًا للدراسة بالجامعات التكنولوجية المختلفة.

4- استقبلت وزيرة الهجرة، غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، كما اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها وزارة الهجرة.

5- عقدت وزيرة الهجرة، لقاءً مع شريف سلامة، رجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وأحد المستثمرين المصريين في مجال السياحة والفنادق، وذلك لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ خططه المستقبلية في مصر. وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصري لتوفير فرص العمل.

6- استقبلت وزيرة الهجرة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. وقالت الوزيرة إن مصر والبحرين تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

7- استقبلت السفيرة سها جندي، صلاح الدين أيوب متخصص بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكويت، وواحد من رموز الجالية المصرية هناك، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج والاستماع لأفكارهم وتلقي استفساراتهم المختلفة والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع.

8- استقبلت السفيرة سها جندي، فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لخدمة المصريين بالخارج، والترويج للاستثمار في مصر، وأشادت بجهود الجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات، باعتبارهم جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية بما يقومون به من جهود متميزة في المجتمع الكندي.

9- استقبلت وزيرة الهجرة، السفير هيثم مختار، قنصل مصر الجديد في ملبورن في أستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا.

10- تقدمت السفيرة سها جندي، بخالص التهاني للخبير المصري أسامة أبو السعود لفوزه بجائزة الحكومة الصينية للصداقة لعام 2023، من رئيس وزارء الصين لي تشوان، كأول باحث مصري يحصل على هذا الوسام الرفيع المستوى من الحكومة الصينية وهو أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب، معربة عن خالص تقديري لما يبذله من جهد.

11- تقدمت وزيرة الهجرة، بخالص التهاني للاعبة هالة عتمان، إحدى سفراء مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" عن بولندا، ولاعبة المنتخب القومي المصري للرماية، والمحترفة بأحد الأندية في بولندا، لفوزها بالميدالية الفضية في الرماية بالبندقية في بطولة العالم.

12- أوفدت السفيرة سها جندي، نيابة عنها، صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، لحضور الاحتفال بزيارة العائلة المقدسة لمصر، والذي أقامته إيبارشية ملوي بمحافظة المنيا، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتعريف بما تمتاز به مصر من كونها مجمع الأديان وملتقى الحضارات منذ فجر التاريخ.

13- أجرت وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد الفضائية، تناولت الحديث عن مختلف المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، مثل مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" مؤخرا إلى 3 أشهر أخرى وكيفية تذليل العقبات أمام المصريين بالخارج للمشاركة فيها، وأيضا طرح وحدات سكنية وأراض وتذاكر مخفضة وشهادات ادخارية والسعي لإطلاق صندوق طوارئ.