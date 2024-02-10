"حاسبين الدولار بـ 70 جنيه".. طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السيارات.

وقال محمد الجبلاوي، في طلب الإحاطة: يوجد استغلال وتوحش من تجار السيارات وتعمد في زيادة الأسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار بـ 70 جنيهًا واستغلال قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الأسعار.

وأضاف "الجبلاوي" أن هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر أعلى ومضاعف لسعرها الأصلي، مضيفا أن هناك بعض التجار يتعمدون تعطيش السوق بالنسبة للموديلات الجديدة لتحقيق مكاسب غير شرعية تصل إلى ضعف ثمن السيارة من المصنع.

وطالب النائب، في طلب الإحاطة، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في أقرب وقت.