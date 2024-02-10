شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش اتفاقية تمويل برنامج إدارة المخلفات الصلبة.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر.

وترى اللجنة المشتركة في تقريرها، أن كافة الأنشطة والمشروعات الواردة في الاتفاق تعمل على دفع جهود التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية وتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع المصري، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة في إطار مبادرة التعليم الفني الشامل.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، تشهد أيضا إحالة 31 اقتراحا برغبة من لجنة الاقتراحات والشكاوى ، للحكومة لاتخاذ ما يلزم.