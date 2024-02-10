شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: الرئيس السيسي يشعر بالمصريين وحزمة الحماية الاجتماعية تعنى أن الدولة والمواطنين إيد واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية للمواطنين، سواء العاملين فى القطاع الحكومى أو قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية وأصحاب المعاشات، هى قرارات غير مسبوقة وتعكس الاهتمام الأكبر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطنين خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التاتجة عن الحروب المؤثرة على أسعار الغذاء والطاقة والمتسببة فى موجات التضخم التى تجتاح العالم وتصل تأثيراتها إلى الاقتصاد المصرى

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطنين وأحوالهم ويبذل الجهد الأقصى للتخفيف عنهم فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، كما يسعى دائما أن تشمل حزم الحماية الاجتماعية الشريحة الأكبر من المواطنين الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات العالمية ، من منطلق أن الدولة والمواطنين فى مسار واحد ويدا بيد لمواجهة هذه التداعيات الاقتصادية السلبية ، كما أن الدولة تقف مع المواطنين وتساندهم لضمان سلامة وأمن المجتمع ، وهذه من أهم سمات الجمهورية الجديدة.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025، تأتى بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بترشيد الإنفاق و تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وهو ما يمثل أكبر دعم للمواطنين أمام موجات التضم والغلاء المتتابعة.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن القرارات الرئاسية الأخيرة بتوجيه حزم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المواطنين ، تعنى قوة الاقتصاد الوطنى وقدرته على توفير مخصصات للمواطنين لمواجهة ظروف طارئة بهدف حماية المجتمع ، والتغلب على المصاعب الاقتصادية وخصوصا مسألة إدارة سلة العملات الأجنبية وتوافرها لتمويل المشروعات وقوائم الاستيراد ، وتقديم صورة واضحة عن مدى تنوع وصلابة الاقتصاد الوطنى أمام المؤسسات المالية العالمية والصناديق السيادية الراغبة فى دخول السوق المصرى وإطلاق المشروعات فى مصر