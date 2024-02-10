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اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف الأولية للناخبين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

 

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، غدًا الأحد الموافق 11/2/2024.

 

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

 

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، على أن تجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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