عبداللهيان خلال لقائه بري: ندعم العملية السياسية في لبنان واستقراره وأمنه والحرب على غزة فشلت

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، في عين التينة، التطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء استمرار اسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية في الجنوب، وفق ما ذكرت مكتب عين التينة.

وبعد اللقاء اكتفى عبد اللهيان بالقول: "اللقاء كان جيًّدًا".

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أكّد وزير خارجية إيران، دعم إيران للعملية السياسية واستقرار وأمن لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب.

واعتبر عبداللهيان "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة وللشعب الفلسطيني أحد المبادئ الثابتة لإيران"، وأضاف أن "جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية تعترف بأنه على الرغم من كل عمليات القتل التي ارتكبها الكيان الصهيوني، فإن الحرب على غزة فشلت، بينما دعمت أميركا الكيان الصهيوني بكل ثقلها وقوتها، وللأسف لا تُشاهد حتى الآن أي بوادر على رغبة أميركا في إنهاء الحرب، وهذا يتعارض مع مزاعمهم بأنهم لا يبحثون عن اتساع الحرب في المنطقة".

وأكد أنّ "أميركا وبريطانيا ارتكبتا خطأً استراتيجيًا بالهجوم على اليمن"، وأضاف أنّ "أميركا وبريطانيا بانتهاكهما سيادة اليمن ووحدة أراضيه يؤججان تصعيد الأزمة في المنطقة والبحر الأحمر".

ولفت إلى أنّ "الحرب ليست حلًا ولن تأتي بأي نتائج لمثيري الحرب"، وذكر أنّ "الحل يكمن في الإنهاء الفوري للحرب على غزة وإعطاء الفلسطينيين الفرصة للاتفاق و اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة غزة والضفة الغربية بعد الحرب".

بدوره، ووفق وكالة "تسنيم"، شكر رئيس مجلس النواب دعم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان"، وأكد على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وخروج لبنان من الوضع الحالي"، وشرح آخر مستجدات العملية السياسية في لبنان.

واعتبر نبيه بري قضية فلسطين "قضية حق وباطل"، وأثنى على "دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم فلسطين".

وأكد "ضرورة مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب ضد الفلسطينيين"، وأشاد بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني في غزة، وقال "إننا نؤيد الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية لإدارة الأراضي الفلسطينية".