لجان المساعدين القضائيين قررت الاستمرار بالاعتكاف لغاية 16 شباط ضمنًا

قررت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، الاستمرار بالاعتكاف، والتوقف القسري عن العمل في جميع محاكم قصور العدل والنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية كافة كما والمحاكم المدنية في جميع درجاتها بأسستثاء وحيد هو آخر يوم بالمهلة القانونية (أي مهلة الاسقاط) لغاية يوم الجمعة في 16/2/2024 ضمنًا.

ولفتت إلى أنّ القرار جاء بناء "على جلسة مجلس الوزراء اليوم و التي كان من المنتظر فيها اعطاء موظقي القطاع العام بعض حقوقهم المسلوبة منهم"، و"بناء على التأجيل المتكرر لمطالبنا المحقة تحت حجة دراسة المبالغ ، ضاربين بعرض الحائط اوجاعنا و اوجاع عائلاتنا متمنين لنا جميعا الموت السريع لاسترضاء صندوق النقد"، و"بناء على عدم وجود ابسط مقومات الحياة (الطبابة) كما الراتب الشهري الذي لا يكفي لخمسة ايام من اصل الشهر".