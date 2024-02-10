"حزب الله": سيطرنا على مسيّرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيّدة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

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