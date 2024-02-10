غارات إسرائيلية طالت الناقورة وعيتا الشعب وقصف مدفعي استهدف أطراف علما الشعب وطيرحرفا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي شنّت غارات على بلدة الناقورة وأطرافها في جنوب لبنان، كما نفّذت 3 غارات جويّة استهدفت محيط جبل بلاط قرب رامية ومروحين. هذا، ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة عيتا الشعب، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف علما الشعب وطيرحرفا.

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