نادي القضاء طالبت باتخاذ موقف إزاء ما نشرته إحدى الصحف عن "تغطية" القاضي الياس لملف تعيين رئيس الأركان

أعرب نادي قضاة لبنان، عن استغاربه لما نشرته إحدى الصحف بشأن "محادثة حصلت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس شورى الدولة الذي أخذ على عاتقه تغطية تعيين رئيس للأركان رغم علمه - حسب المقال- بالمخالفة القانونية".

وطالب النادي بضرورة أخذ موقف إزاء ما تقدّم، إمّا "عبر تكذيب الخبر وملاحقة كاتب المقال في حال عدم صحته وإلا، وفي حال كان الخبر صحيحًا، أن يضع التفتيش القضائي يده على الموضوع المثار برمته واتخاذ التدابير المناسبة حمايةً لمصداقية القضاء الإداري واستقلاليته؛ لا سيما أنه يتبدّى من الخبر المنشور حصول مخالفات جسيمة في إطار الدور القضائي لمجلس شورى الدولة وكذلك في إطار دوره الاستشاري حيث لم تراعَ القواعد التي ترعى عمله لهذه الناحيةـ في الشكل والأصول والمضمون".