الخوري ردًا على احدى الصحف: افتراءات تتعرّض لمقامات قضائية بحال تقديم طعن بتعيينات رئيس الأركان

ردّ وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، في بيان، على ما جاء في مقال نشرته إحدى الصحف في تضمن كلامًا عن وجود مخالفات تمت تغطيتها من قبل مجلس شورى الدولة بشأن تعيين رئيس الأركان، وقال: "يأسف الوزير ما تضمنه مضمون المقال المذكور من أخبار غير صحيحة وافتراءات وافتراضات في غير محلها ومن شأنها التعرّض لمقامات قضائية، وذلك في حال تم تقديم دعوى قضائية وطعن قضائي بتعيينات رئيس الأركان، والهدف منها كما سابقاتها التأثير على نتيجة الطعن مسبقاً وعلى قرار مجلس شورى الدولة في حال تقرر الطعن امامه".

ولفتت إلى أنّه "يخشى من اخذ القضية باتجاه معين"، مؤكداً في الوقت نفسه ان "تلك المحاولات لن تجدي نفعاً لدى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس واعضاء المجلس المعروفين بمناقبيتهم واحترامهم تطبيق القوانين والاصول الدستورية".