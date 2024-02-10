تيمور جنبلاط: لاستكمال خطوة تعيين رئيس الأركان بإتمام عقد المجلس العسكري

دعا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، إلى "استكمال خطوة مجلس الوزراء في تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة بإتمام عقد المجلس العسكري في الجيش في ظل المهام الجسيمة والمسؤوليات الملقاة عليه والتحديات التي تواجه الوطن".

وأمل في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، أنّ "تنسحب الايجابية على سائر الملفات، للتخفيف من وطأة الأزمات المستعصية على مختلف الأصعدة واجتراح الحلول المناسبة، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي، الذي يبقى على رأس الأولويات، وتوفير المساحات الجدّية المساعدة داخليًا وخارجياً لاستقرار لبنان".

وكان جنبلاط التقى المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية زياد حايك، الذي عرض له برنامجه، كما التقى المرشح لمنصب نقيب المهندسين طانيوس يوسف.

كذلك التقى وفدا من لجنة متطوعي الدفاع المدني، طالبًا دعمه القانون المعجّل المكرر المتعلق بتثبيت المتطوعين. وقد وقّع جنبلاط على اقتراح القانون، ودعا النائبين هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور المشاركين في اللقاء الى التوقيع عليه ايضا.