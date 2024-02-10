أشار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى أنّ "لبنان لم يرغب يوما في الحرب ونريد الاستقرار والهدوء والسلام الشامل والعادل في المنطقة ويريد استعادة الحقوق لأصحابها".
ولفت إلى أنّ هناك تطابق في وجهات النظر مع عبداللهيان حيال الحرب على غزة، مشيرًا إلى "أننا أكّدنا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لردع إسرائيل".
وأوضح بوحبيب "أنني قدمت لوزير الخارجية الإيراني رؤيتنا لحل شامل للتوتر في جنوب لبنان تستند للقرار 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: قدمت لعبداللهيان رؤيتنا لحل شامل للتوتر في جنوب لبنان تستند للقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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