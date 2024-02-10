بوحبيب: قدمت لعبداللهيان رؤيتنا لحل شامل للتوتر في جنوب لبنان تستند للقرار 1701

أشار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى أنّ "لبنان لم يرغب يوما في الحرب ونريد الاستقرار والهدوء والسلام الشامل والعادل في المنطقة ويريد استعادة الحقوق لأصحابها".

ولفت إلى أنّ هناك تطابق في وجهات النظر مع عبداللهيان حيال الحرب على غزة، مشيرًا إلى "أننا أكّدنا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لردع إسرائيل".

وأوضح بوحبيب "أنني قدمت لوزير الخارجية الإيراني رؤيتنا لحل شامل للتوتر في جنوب لبنان تستند للقرار 1701".