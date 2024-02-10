شدد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، على أنّ "إيران ولبنان يؤكدان أنّ الحرب ليست الحل ونحن لم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها".
وأوضح "أننا تلقينا تقارير جيدة من المسؤولين في لبنان وإيران لا تريد إلا خيرًا للبنان".
ولفت إلى أنّ "المقاومة الفلسطينية وحماس قامت بعملها بشكل دقيق بالمقاومة ضد الجرائم الصهيونية وأيضا على الصعيد السياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان بعد لقائه بوحبيب: إيران ولبنان يؤكدان أنّ الحرب ليست الحل ونحن لا نتطلّع إلى توسيع نطاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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