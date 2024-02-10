القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيّرين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ قواتها هاجمت أمس زورقين مسيرين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الضربات الأميركية البريطانية على أهداف داخل اليمن، ردًا على استهداف القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، تضامنًا مع قطاع غزة.