قتلى في غارات استهدفت شرق أوكرانيا وجنوبها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل تسعة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، وإصابة آخرين في هجمات ليلية على مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فقد أعلن أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في غارات ليلية بطائرات من دون طيار استهدفت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وقال سينيغوبوف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، "للأسف، ارتفع عدد قتلى الهجمات على خاركيف إلى سبعة".

من جهته، أشار إيغور تيريخوف رئيس بلدية المدينة إلى أنّ مسيّرات "أصابت محطة وقود وتسبّبت في تسرّب الوقود المشتعل، ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً"، مضيفاً أنّ الحريق غطى مساحة كبيرة وأدى إلى إخلاء المدينة من حوالى خمسين شخصاً.

وأوضح سينيغوبوف أن "الحريق نجم عن تسرب للوقود أعقبه تسرب مادة خطيرة إلى الشارع" امتدت إلى المنازل.

وكد أولكسندر فيلاشكوف المدعي العام الإقليمي في خاركيف أنّ "ثلاث مسيّرات ضربت منطقة نيميشليانسكي في خاركيف"، مضيفا "كمية كبيرة من الوقود (تسرّبت)... ما يفسّر سبب فظاعة الحريق".

يأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات الليلية في خاركيف وفي مدينة "فيليكي بورلوك" الواقعة إلى الشرق.

كما قتل شخصان وأصيب آخران في ضربة على قرية "فيليتينسكي" في منطقة خيرسون جنوباً، بحسب الإدارة الإقليمية.

واستهدفت طائرات مسيّرة، مدينة أوديسا المطلّة على البحر الأسود، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بشظايا الآليات المتحطمة، وفقًا للحاكم أوليغ كيبر.

وأضاف كيبر أن الضربات أدت إلى تدمير منشآت صناعية في مدينة إسماعيل الواقعة على نهر "الدانوب".

وأكد سلاح الجو اعتراض 23 مسيرة من أصل 31 أطلقت على منطقتي خاركيف وأوديسا.