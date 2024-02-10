شولتس وبايدن يدعوان الكونجرس إلى الموافقة على مساعدات أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس من أي تهاون في دعم الغرب لأوكرانيا. جاء ذلك خلال زيارة المستشار الألماني للبيت الأبيض أمس الجمعة.

وقال شولتس إنه حال لم يصوت الكونجرس لصالح تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، سيشكل ذلك تهديدا لقدرة القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "أساسي". وتابع، بعد محادثات مع بايدن استمرت نحو ساعة و45 دقيقة: "كلانا على قناعة بأن هذا يجب أن يحدث، وعلى ثقة أيضا من أن الكونجرس الأميركي سوف يتوصل في النهاية إلى قرار (لتقديم المساعدة)".

وحذر بايدن، الذي يحاول منذ شهور تمرير حزمة مساعدات جديدة بالمليارات، إن عدم موافقة الكونجرس "تقترب من الإهمال الجنائي". وأشاد بايدن بألمانيا لدورها في دعم أوكرانيا، قائلا "لقد فعلتم شيئا لم يعتقد أحد قط أنكم ستفعلونه. لقد ضاعفتم المساعدات العسكرية لأوكرانيا العام الجاري. وهذا مهم حقا".

وكان بايدن ذكر قبل المحادثات "يجب أن نكثف (الدعم) ونقوم بجانبنا الآن". وكان اللقاء بين شولتس وبايدن محور زيارة قصيرة لمدة 24 ساعة قام بها شولتس للعاصمة الأميركية، وهي الثالثة من نوعها منذ أصبح مستشارا في 2021 .