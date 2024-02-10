مقتل 3 أفراد من أسرة هولندية بعد سقوطهم في جبال الألب

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الشرطة اليوم السبت أن امرأة هولندية وابنتها وابنها لقوا حتفهم، بعد سقوطهم أثناء التنزه، في المنطقة حول "جبل روشيرس دي ناي"، في جبال الألب السويسرية، بالقرب من بلدة"مونترو".

وتم العثور على جثثهم، على عمق حوالي 300 متر، أسفل طريق شديد الانحدار، مساء أمس الجمعة. وكان قد تم اعتبار المجموعة مفقودة أمس الأول الخميس. ولا يزال سبب سقوطهم قيد التحقيق. ويعد "جبل روشيرس دي ناي" وجهة شهيرة للمتنزهين، حيث يصل ارتفاعه 2042 مترا . وتنقل السكك الحديدية المتنزهين من بحيرة "جنيف" إلى ارتفاع أكثر من ألفي متر، حيث يمكن الاستمتاع هناك بمنظر بانورامي، على جبال الألب، وجبل "إيجر" و"مونت بلانك" في يوم صاف.