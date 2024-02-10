القيادة الأمريكية تنفذ ضربات ضد زورقين و5 صواريخ كروز حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد زورقين مسيرين و4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان لها على موقعها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "في يوم 9 فبراير، بين الساعة 3 صباحا و 9:40 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضمن yجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد زورقين مسيرين(USV)، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي (LACM) كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وأضافت: "القيادة استطاعت من تحديد هذه الصواريخ والزوارق غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأكدت "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.