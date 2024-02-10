مخاوف ديموقراطية من ذاكرة بايدن مع اقتراب الانتخابات

ظهرت مخاوف كثيرة بين أطراف الحزب الديموقراطي في أمريكا وذلك بسبب كثرة زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تحولت إلى تشكيك كبير في ذاكرته خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن بايدن ظهر في مؤتمر صحفي يهدف جزئيا إلى طمأنة الأمريكيين بشأن لياقة الرئيس البالغ من العمر 81 عاما للمنصب، وسرعان ما أصبح المشهد في الغرفة المزخرفة جامحا ومحرجا في نفس الوقت.

وجد بايدن نفسه يقاطع الصحفيين، وكلهم يتنافسون على وقت لطرح الأسئلة. لقد أساء مرارا وتكرارا ووصف نتائج تقرير المحقق الخاص الذي صدر قبل عدة ساعات حول تعامله المتهور مع بعض الوثائق السرية. وأشار إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكنه أخطأ في ذكر البلد الذي يمثله - ما دفع إلى جولة أخرى من الانتقادات الديموقراطية بأن بايدن كبير في السن.

وأكدت "واشنطن بوست" أن الاستنتاج العام، داخل وخارج الدائرة الداخلية لبايدن، هو أن صورة كاريكاتورية خطيرة ومضللة لأداء الرئيس معرضة لخطر الظهور، مدفوعة بالنقد اللاذع لمدع خاص اشتبهوا في سعيه للانتقام السياسي.

في الأسبوع الماضي وحده، خلط بايدن مرارا وتكرارا بين القادة الأجانب الذين التقى بهم. وفي حملات متتالية لجمع التبرعات في نيويورك يوم الأربعاء أخطأ في ذكر الزعيم الألماني الذي التقى به قائلا إنه تحدث مع هيلموت كول بدلا من أنجيلا ميركل. ترك كول منصبه في عام 1998 وتوفي في عام 2017.

وفي لاس فيجاس، خلط بين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، وسلفه ، فرانسوا ميتران، الذي توفي في عام 1996.

لعدة أشهر، أكد كبار مساعدي بايدن للمانحين أنه عندما يخرج بايدن في الحملة الانتخابية، وعندما يدرك الناخبون أن دونالد ترمب هو المرشح الجمهوري شبه المؤكد وعندما تتسرب الطفرة الاقتصادية إلى الحياة اليومية للناخبين، فإن سباق 2024 سيعاد ضبطه أخيرا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز-إبسوس" في يناير الماضي أن 28% من الأمريكيين قالوا إن بايدن يتمتع باللياقة العقلية اللازمة للعمل بفعالية كرئيس بينما قال 47% إن ترمب يتمتع بذلك.

وفي الوقت نفسه، وجد استطلاع أجرته كلية ماركيت للقانون في نوفمبر أن 57% من الناخبين المسجلين قالوا إن عبارة "أكبر من أن يكون رئيسا" تصف بايدن بشكل جيد للغاية بينما قال 23% الشيء نفسه بالنسبة لترمب.