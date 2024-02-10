تقرير: الجيش الإسرائيلي يبلغ عددا من دول المنطقة استعداده لعملية برية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "إسرائيل أبلغت عددا من الدول في المنطقة والولايات المتحدة بأن تتجهز لعملية عسكرية في منطقة رفح".

وحسب قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية، فإن "العملية البرية في رفح ستبدأ بعد استكمال شروط إخلاء واسع للسكان من رفح ومحيطها، واتفاق بين إسرائيل ومصر على نشاط عسكري إسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حذّر، في وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.