شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقي وزير النقل والاتصالات البلغارى لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني اليوم السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغارى، لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني .

وفى بدايه اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالوزير البلغارى ، حيث اشاد بالعلاقات الثنائية المتميزه التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب الفريق محمد عباس حلمى عن تطلعه إلى دفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجال صناعة النقل الجوى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه أكد جورجى جفوز ديكور وزير النقل والاتصالات البلغارى حرص دولته على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية شهدت العديد من توقيع الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

كما اشاد الوزير البلغارى باعمال التطوير التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى في مختلف الأنشطه خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى لنقل خبراتهم فى مجال النقل الجوى خاصه فى مجال تدريب الطيارين والمراقبه الجويه.

حضر اللقاء من الجانب البلغارى انا ناتوفا نائب وزير النقل والاتصالات ومن الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى والطيار ممدوح غنيم رئيس شركه مصر للطيران للشحن الجوى ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدوليه والاتفاقيات بديوان عام الوزاره.