بلال عبدالله: اعتداء جدرا رسالة للموفدين الذين يطالبوننا بتطبيق القرار 1701

رأى النائب بلال عبدالله، أنّ "اليد الاسرائيلية الآثمة والقاتلة امتدت إلى ساحل الشوف اليوم، في اعتداء فاضح وصارخ على السيادة الوطنية وعلى امن وسلامة اهلنا في جدرا ومحيطها".
ولفت إلى أنّها "رسالة لكل الموفدين الذين يطالبوننا بتطبيق الـ1701، علهم أن يأتون لنا بضمانات تردع هذا العدو المغتصب للارض والمرتكب للابادة في حق شعبنا".
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