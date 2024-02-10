تجول في منطقة طريق الجديدة وبعض شوارع العاصمة بيروت مسيرات سيارة، عشية ذكرى اغتياال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وتتقدم المسيرات دراجات نارية حاملة أعلام تيار "المستقبل" وصور رفيق الحريري وصورًا لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما تطلق أناشيد من وحي المناسبة وهتافات مؤيدة ومرحبة بعودة الحريري في 14 شباط وإحياء الذكرى.

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات سيّارة تجول في بيروت وطريق الجديدة مؤيدة ومرحّبة بعودة الحريري إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.