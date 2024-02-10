توقيف لبناني وسوري في دورس لتشكيلهما مع آخرين عصابة مخدرات ولمشاركة اللبناني بقتل 3 عسكريين

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن توقيف لبناني وسوري في بلدة دورس لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات.
ولفتت، في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 9 /2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دورس- بعلبك اللبناني (أ.م.) والسوري (ح.ح.) لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات في بيروت والبقاع. كما أن اللبناني مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار مع آخرين على دورية من المديرية بتاريخ 16 /2 /2023 في بلدة حورتعلا - بعلبك ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. وقد ضُبط في حوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر".
هذا، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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