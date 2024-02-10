"الجديد": بري يعتزم دعوة القاضية دكروب لاستكشاف رغبتها في تولّي مسؤوليات النيابة العامة التمييزية

أفادت معلومات "الجديد"، بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعتزم دعوة القاضية ندى دكروب لحضور اجتماع في الأسبوع المقبل، بهدف استكشاف رغبتها في تولّي مسؤوليات النيابة العامة التمييزية خلفًا للقاضي غسان عويدات. ولفتت المعلومات إلى أنّه "يُمكن للقاضية دكروب رفض تولي المسؤولية لمنع تحول المقعد السني إلى شخصية شيعية مجدداً أو تصّر على الموقع والدخول في دوامة جديدة".

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