"رويترز": أنظمة التحالف الدولي تصدّت لـ6 هجمات بمسيّرات على حقل كونيكو النفطي بشرق سوريا

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر أمنيّ، بأنّ "أنظمة التحالف الدولي تصدّت لـ6 هجمات بطائرات مسيّرة على حقل كونيكو النفطي بشرق سوريا". وتستمر الهجمات على القواعد الأميركية في سوريا والعراق، والتي تعلن عن تبنيها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وذلك رفضًا للوجود الأميركي في العراق وردًا على دعم الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

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