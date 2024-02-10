انطلاق اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي غدا، وتستمر حتى 14 فبراير الحالي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) يشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفدا حكوميا، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.